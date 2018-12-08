الإمارات تتعهد بمواصلة دعم جهود تحقيق المصالحة السياسية في أفغانستان

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة واجبها الإنساني تجاه الشعب الأفغاني، بما في ذلك دعم جهود الحكومة الأفغانية في إرساء المصالحة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واسعة النطاق.



جاء ذلك في بيان أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة الخميس، في مقرها بالأمم المتحدة بنيويورك، حول "الحالة في أفغانستان".

وأكدت الحفيتي دعم الإمارات الكامل للمصالحة السياسية التي تقودها الحكومة الأفغانية، مشددة على ضرورة المشاركة الإيجابية لجميع أطياف المجتمع الأفغاني لضمان إنجاح هذه العملية.

وأعربت عن قلق الإمارات إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل وجود تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، والأنشطة المستمرة للجماعات المسلحة والإجرامية الأخرى، مستذكرة في هذا الصدد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له وفد دبلوماسي إماراتي في مدينة قندهار أثناء مشاركته في تدشين مشروعات خيرية إماراتية للشعب الأفغاني، وأسفر عن استشهاد 6 دبلوماسيين إماراتيين.

وأكدت حرص الإمارات على الالتزام بمساعدة الشعب الأفغاني في تحقيق رؤيته نحو السلام والاستقرار في مختلف المجالات، مشيرة إلى المبادرات الإنسانية والتنموية التي تبنتها الإمارات لتحقيق التنمية والاستقرار في أفغانستان، لافتة إلى تجاوز حجم المساعدات الإماراتية إلى أفغانستان خلال الفترة ما بين 2012 - 2017 قيمة 433 مليون دولار أمريكي.

وتطرقت أميرة الحفيتي إلى مشروع الوحدات السكنية التي تم افتتاحها بحضور الرئيس الأفغاني في أبريل/نيسان الماضي بقيمة 710 ملايين درهم، لافتة إلى حرص الإمارات على تقديم المساعدات المالية وإعادة بناء المدارس والمرافق الطبية والطرق وإغاثة المتضررين من الكوارث في أفغانستان، مؤكدة عزم الإمارات على مواصلة حث المجتمع الدولي على توحيد الجهود وتنسيق الدعم لتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة في أفغانستان.

واختتمت نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات والشعب الأفغاني، متعهدة بأن تواصل الإمارات التزامها بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإنمائية لأفغانستان، سواء في إطار التعاون الثنائي أو المشترك.