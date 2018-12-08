البنك المركزي يؤكد استقرار الريال اليمني ويتوعد المضاربين

قال البنك المركزي اليمني اليوم السبت إن سعر الصرف مستقر ، متوعداً المضاربين بالعملة بالمحاسبة القانونية.

أكد البنك المركزي أن الاعتمادات للمواد الأساسية مستمرة بشكل مناسب، وأنه قد استكمل كافة المتأخرات بما في ذلك تغطية الاعتمادات الخاصة بشركة فاهم بمبلغ 52 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز، مشيرًا إلى أن البواخر سوف تغادر موانئ دول التصدير يوم الاثنين حسب تأكيد الشركة.

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أن معاملة جميع الدفعات من الثامن حتى الحادي عشر بالسعر المعلن عنه 440 ريالًا للدولار، وأن هذه الأسعار مستقرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن زمام أن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربة، مشيرًا إلى أخذ تعهدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها مما يضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد زمام استقرار احتياطات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2.7 مليار دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية، والتي لم يسحب منها سوى ثلاثمائة وستة وخمسون مليون دولار فقط، موضحًا أن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية 2019 من خلال الموارد الخارجية الحالية، وأن هناك جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد الخارجية للبنك المركزي.

وحذر محافظ البنك المركزي من تداول أخبار غير صحيحة، لافتًا إلى أن المصدر الوحيد لأخبار ومعلومات البنك المركزي يجب أن تؤخذ من خلال مركزه الإعلامي ووكالة سبأ للأنباء فقط.

وعن صرف مرتبات المتقاعدين، قال زمام إن البنك المركزي اليمني نفذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية بصرف مرتبات جميع المتقاعدين، كأهم شريحة متضررة من توقف المرتبات، وبموجب أوامر وشيكات الصرف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات الاجتماعية بصرف مرتبات المتقاعدين بدءً من شهر نوفمبر 2018 وبشكل مستمر بشكل شهري.