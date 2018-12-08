كعادتها كل عام خلال شهر ديسمبر، كشفت منصة "يوتيوب" الشهيرة المملوكة لجوجل، عن ترتيبها Rewind الخاص بأكثر الفيديوهات مشاهدة على مستوى العالم، إذ كشفت يوتيوب عن أكثر الفيديوهات مشاهدة، وجاء فى المركز الأول To Our Daughter لـ Kylie Jenner بعدد مشاهدات وصل إلى 77 مليون مشاهدة، وفى المركز الثانى Real Life Trick Shots 2 لـ Dude Perfect بـ 135 مليون مشاهدة ثم فى المركز الثالث we broke up لـ David Dobrik. أكثر فيديوهات يوتيوب مشاهدة: أكثر فيديوهات يوتيوب مشاهدة: To Our Daughter Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect we broke up Walmart yodeling kid Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE) Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3 Build Swimming Pool Around Underground House Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | L M CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NH N QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018 أكثر المقاطع الموسيقية انتشارا أكثر المقاطع الموسيقية انتشارا Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B Daddy Yankee | Dura (Video Oficial) Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial) Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial) El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Urtla Music] Drake - God's Plan Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial) Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial) لكن يجب ملاحظة أن يوتيوب لا تعتمد فقط على المشاهدات لتحديد أكثر الفيديوهات انتشارا، وإنما كذلك تعتمد على عوامل أخرى كالتفاعل والنشر وغيرها.

شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتيوب" تكشف عن أكثر الفيديوهات انتشارا فى 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .