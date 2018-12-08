«الحرية فى الحركة» شعار فساتين الشتاء.. اختارى ما يناسبك

بين قطع الأزياء المختلفة للفساتين مكانة خاصة فى قلوب الفتيات، لكن مع برودة الجو من الممكن أن تفضل الفتيات اختيار البنطلون بديلا عن الفساتين، وهو ما أوضحه التقرير الذى نشرته مجلة "فوج"، عن ذلك موضحا أن فساتين الشتاء تسيطر هذا العام بتصميمات مختلفة وملائمة للحرية عند الحركة.



فساتين الشتاء

عودة الكوت دريس الذى يجمع بين تصميمات الفساتين والبالطو فى آن واحد، ما يضيف لمسة أنثوية بجانب ملائمته للشتاء.



فساتين الشتاء

وبحسب ما أوضح الموقع فإن اختيارة بالتصميمات المختلفة بين المنفوش أو السادة، وبالأطوال المتوسطة والماكسى يناسب الفتيات فى سن العشرينات.



فساتين الشتاء

ويعتبر أحد التصميمات العائدة من موضة فساتين السبعينيات، مع إضافة لمسة عصرية بالألوان الحديثة مثل اللون الأزرق والرمادى.

والأفضل أن تختارى البوت الطويل الجلد أو الشمواه مع الكوت دريس، بالاضافة لمناسبته لخروجات نهار الشتاء.