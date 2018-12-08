أمل كلونى تخطف الأنظار فى حفل«اتحاد المراسلين» بفستان مذهل.. اعرف سعره

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حصلت المحامية الحقوقية أمل كلونى أمس على أعلى وسام فى حفل توزيع جوائز جمعية مراسلى الأمم المتحدة فى نيويورك، وحضرت أمل الاحتفال مع عائلتها برفقة زوجها جورج ووالديه نيك ونينا.
بدت أمل مذهلة فى فستان طويل من الحرير باللون الأزرق والأبيض شبه شفاف، بلغ سعره 6.5 ألف دولار، بما يعادل 116 ألف جنيه، من الماركة J. Mendel، وحذاء أزرق وأقراط طويلة تناسقت لونها مع الفستان، ودخلت أمل إلى الحفلة ممسكة بذراع والد زوجها، بينما كان جورج يمسك بوالدته نينا، وتم تكريم أمل فى هذا الحدث المرموق كمواطنة العام "Global Citizen of the Year" لسنة 2018.
أمل كلونى مع والد جورج كلونى نيك
أمل كلونى
جورج كلونى مع والدته
جوائز الأمم المتحدة السنوية للمراسلين، التى توافق عامها السبعين، تكرم "أفضل تغطية إعلامية للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة".
أمل اثناء خطابها
أمل كلونى
أمل كلونى
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