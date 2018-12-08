شكرا لقرائتكم لافروف يتهم أميركا بمحاولة تعطيل «ستارت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - رويترز، أ ف ب - | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 22:27

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بمحاولة تعطيل معاهدة «ستارت» الجديدة للأسلحة النووية، من خلال قرارها الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى. وأعلن أن موسكو مستعدة لمناقشة مصير بحّارة أوكرانيين احتجزتهم الشهر الماضي، بعد محاكمتهم.



وكانت مسؤولة أميركية بارزة قالت الخميس إن على روسيا التخلّص من صواريخ كروز الموجّهة من طراز «9 إم 729»، القادرة على حمل رؤوس نووية، وقاذفات هذه الصواريخ، أو تعديل مداها بما يتفق مع المعاهدة المُبرمة عام 1987، وتجنّب انسحاب الولايات المتحدة منها.

وعلّق لافروف، قائلاً في ميلانو: «بات هناك انطباع بتهيئة الساحة لتعطيل هذه الوثيقة (ستارت الجديدة) أيضاً، نتيجة لذلك».

أما الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فتجاهل طلب المسؤولة الأميركية، قائلاً: «روسيا لم ولا تنتهك (المعاهدة)، ولا تزال ملتزمة تعهداتها بموجب معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى».

وتطرّق لافروف الى اطلاق البحرية الروسية النار على 3 سفن حربية اوكرانية واحتجاز بحّارتها الـ24، في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فيما كانت السفن تحاول دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014. وسُجن البحّارة الأوكرانيون، وقد يُحكم بسجنهم 6 سنوات، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الروسية.

وقال الوزير الروسي: «انتهكوا القانون الدولي والقوانين الروسية، من خلال دخولهم المياه الإقليمية الروسية في طريقة غير شرعية. هذه جريمة في أي بلد. عندما ينتهي التحقيق، يمكن أن ننظر في كيفية تيسير مصيرهم أو الاتفاق على تدابير أخرى ملموسة لاتخاذها». وأكد ان البحّارة الأوكرانيين «ليسوا في حال سيئة، ولا خطر يهدّد وضعهم الصحي».

في لشبونة، رجّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ألا يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، في ملف أوكرانيا، ما دامت جهود وقف التصعيد مستمرة. وأضاف: «أعتقد أنه سيكون من الخطأ الحديث الآن عن عقوبات جديدة، لأن جهوداً تُبذل للحدّ من التوتر. لن يكون هناك اقتراح من ألمانيا لعقوبات جديدة، لا أتوقّع توافقاً في الآراء داخل الاتحاد لفرض هذه العقوبات».