شكرا لقرائتكم موسكو تعتبر كوسوفو «بؤرة لعدم الاستقرار» وواشنطن تؤيّد تأسيس جيش خاص بالإقليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أثينا، بريشتينا - أ ف ب، رويترز - | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 23:09

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كوسوفو يشكّل «بؤرة رئيسة لعدم الاستقرار» في البلقان، فيما أعلنت الولايات المتحدة دعمها مشروع الإقليم لتأسيس جيش خاص.



وأشار لافروف إلى «تحرّكات» للحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي «تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وتفاقم التوتر»، لافتاً الى أنهما «يكثفان جهودهما لهضم المنطقة»، عبر وضع دول «أمام معضلة كاذبة: إما مع موسكو وإما مع واشنطن وبروكسيل». ورأى أن «البؤرة الرئيسة لعدم الاستقرار تبقى كوسوفو»، خصوصاً بسبب مشاريع سلطات الإقليم لتأسيس جيش خاص.

ويُفترض أن يصوّت برلمان كوسوفو الجمعة المقبل على هذا المشروع، خلال جلسة قراءة ثانية للنصوص التي تقضي بتحويل «قوة أمن كوسوفو» التي دُرِبت بسرعة للعمل في حال حدوث كوارث، جيشاً نظامياً.

ومنذ انتهاء الحرب (1998-1999) بين صربيا ومتمردي ألبان كوسوفو، تتولى القوات الدولية التي يقودها «الأطلسي» مهمة ضمان أمن الإقليم. واعتبر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن مشروع كوسوفو لتأسيس جيش يأتي في «وقت غير مناسب» و«بعكس آراء دول في الحلف».

وتعتبر بلغراد أن هذا المشروع يشكّل تهديداً لحوالى 120 ألف صربي بقوا في كوسوفو بعد الحرب، علماً أن صربيا ترفض الاعتراف باستقلال الإقليم الذي كان تابعاً لها وانفصل عام 2008.

وقالت رئيسة الوزراء الصربية آنا برانابيتس إنها تأمل بألا تحتاج بلادها الى «استخدام جيشها»، في مواجهة مساعي كوسوفو في هذا الصدد. واستدركت: «هذا أحد الخيارات المطروحة الآن».

أما السفير الأميركي في بريشتينا فيليب كوسنيت فأعلن أن بلاده تدعم مشروع كوسوفو لتأسيس جيش خاص، قائلاً إن الولايات المتحدة «تعتبر أن تحويل قوة أمن كوسوفو إلى قوات مسلحة لكوسوفو، خطوة إيجابية إذ من الطبيعي أن تمتلك كوسوفو، بوصفها بلداً سيادياً ومستقلاً، قدراتها الدفاعية الخاصة. إنها عملية تستغرق سنوات».

من جهة أخرى، اتهم لافروف واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية لمقدونيا، مجدداً معارضة موسكو انضمامها «المتسرع» لـ«الأطلسي». وقال لصحيفة يونانية: «واضح أن هناك تدخلاً واسعاً ومستمراً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية لمقدونيا. جدير ذكره أن هذا التعجّل يخدم هدف واشنطن الوحيد، وهو إرغام سكوبيي على الانضمام الى الحلف».

وكانت اليونان اتفقت مع مقدونيا على تغيير اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود ولإتاحة انضمامها إلى «الأطلسي» والاتحاد الأوروبي، وهذا ما تعارضه روسيا. وأعربت الولايات المتحدة عن قلق من «نفوذ مؤذ» تمارسه موسكو في مقدونيا ودول أخرى غرب البلقان، واتهمتها بمحاولة تقويض حكومات تلك الدول وعرقلة تقدّمها في اتجاه التكامل الدولي.

لكن روسي تتهم الغرب بالضغط للإسراع في استكمال عملية مقدونيا، بحلول مطلع العام المقبل، معتبرة أن موافقة برلمان الدولة البلقانية على تغيير اسمها تمّت من خلال ابتزاز وتهديد وشراء أصوات.

على صعيد آخر، دعا الوزير الروسي إلى «عودة» الحوار اليوناني - الروسي «إلى طبيعته»، خلال زيارة لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى موسكو.