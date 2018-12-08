"أنصار الله" تعلن صد زحفين لقوات يمنية في جازان وإعطاب 10 آليات شرق صعدة

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القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله أن قوات تابعة للجيش اليمني نفذت زحفا باتجاه مواقع قبالة جبل قيس في جيزان، تصدى له مقاتلو الجماعة وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.
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وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، أعلنت الجماعة إعطاب مقاتليها 10 آليات للجيش اليمني خلال التصدي لمحاولات تقدم متكررة على منطقة الصوح في مديرية كتاف شرق صعدة الحدودية.
هذا وتشن جماعة أنصار الله هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.
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