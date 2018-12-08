شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن ثالث صفقات بيراميدز والان مع التفاصيل

نشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لاعب نادي غزة، بعد توقيعه رسميًا على عقود إنتقاله لصفوف فريق بيراميدز اليوم الجمعة.

وكان نادي بيراميدز نجح في التعاقد بشكل رسمي مع حامد حمدان قادمًا من نادي غزة الفلسطيني، بعد صراع قوي مع ناديي الأهلي والزمالك على ضم اللاعب خلال الفترة الماضية.

ويعتبر "حمدان" ثالث صفقات بيراميدز في الميركاتو الشتوي، بعد التعاقد مع الثنائي عمرو مرعي وإيريك تراوري.