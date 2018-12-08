شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. السطو على عامل بمحطة وقود وسلب أمواله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، قيام شخصين يستقلان مركبة بالسطو المسلح على بنزينة وخطف وسلب أحد العاملين فيها. وباشرت الجهات الأمنية عمليات البحث عن الشخصَيْن؛ بعد تداول مقطع اختطاف العامل بحي النقرة في منطقة حائل ومحاوفة خطفه وسلب أمواله. ورغم مقاومة العامل إلا أن الشخصين نجحا في خطفه وإركابه بالقوة، والهروب به إلى حي المطار، وسلبا ما يحمله العامل من مبالغ، قُدرت بخمسة آلاف ريال، إضافة لهاتفه الشخصي، ثم تركوه.

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