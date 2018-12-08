ترامب يختار المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة

ذكرت وكالة بلومبرج، يوم الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لتكون مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأعلنت مندوبة واشنطن المنتهية ولايتها نيكي هيلي استقالتها في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن شغلت المنصب لمدة 18 شهرا.

وأعلن ترامب أنه قَبِل استقالة سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة نيكلي هيلي التي قال إنها ستترك منصبها بحلول نهاية العام.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أن "هيلي أبلغته قبل 6 أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة".

وأشاد ترامب بـ"هيلي" خلال تحدثه للصحفيين، قائلا: "إنها قامت بعمل رائع، وإنه يأمل في أن تعود إلى الإدارة في منصب آخر".