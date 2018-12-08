الصين تدعو واشنطن وبيونغ يانغ التحرك لنزع الأسلحة النووية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى التحرك في نفس الاتجاه فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو، في العاصمة بكين، الجمعة.

وشدد بينغ، على وجوب اتخاذ الطرفين خطوات لتبديد القلق المتبادل بينهما.

وأشار إلى حدوث تغييرات إيجابية في شبه الجزيرة الكورية.

وبيّن الرئيس الصيني، أن مشكلة الجزيرة عادت إلى الحل السياسي الذي يعد "المسار الصحيح".

وأضاف: "نأمل أن تتحرك كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في ذات الاتجاه بخصوص نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة، وأخذهما بعين الاعتبار القلق المعقول لدى كل منهما، وإحراز تقدم إيجابي في محادثات السلام".

وتابع أن الصين ستواصل دعم تحسين العلاقات والمصالحة والتعاون بين الكوريتين.

أما وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو، فذكر بالتزام بلاده بموقفها حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وشدد على مواصلة بلاده الاتصال الوثيق مع الصين من أجل الاستقرار والسلام بالمنطقة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، في سنغافورة، اتفقا فيه على تطهير كوريا الشمالية من السلاح النووي.

ومطلع ديسمبر الحالي، قال ترامب إنه من المحتمل أن يعقد قمة أخرى مع "كيم"، في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط من العام الجديد.