«طيبة للفنون» ينطلق 16 ديسمبر بمشاركة 11 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف مدينة أسوان، جنوبي مصر، في الفترة بين 16 و21 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل.

وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان، إنه يقام هذا العام بمشاركة وفود فنية من 11 دولة عربية وأوروبية، هي الإمارات والسعودية والكويت والعراق ولبنان والسودان والأردن وإيطاليا وسويسرا والسويد وإسبانيا بجانب مصر.

وأضافت أن المهرجان يتضمن في نسخته الخامسة عروضاً مسرحية للأطفال، ومعارض للفنون التشكيلية، وندوات وورش عمل فنية، ومسابقات في الرسم والمسرح المدرسي، يشارك في منافساتها طلاب المدارس بمحافظة أسوان، وهي مسابقات يرعاها المسرحي الكويتي، الدكتور حسين المسلم، الذي اختير رئيساً شرفياً للمهرجان.

وأشارت إلى أن جامعة أسوان تشارك بالمهرجان للمرة الأولى، حيث ستستضيف الجامعة بعض الندوات وورش العمل، كما يشارك الأساتذة والطلاب في الجامعة بمختلف أنشطة المهرجان.