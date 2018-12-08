«إسرائيل» تتهم «حزب الله» بتحويل قرية لبنانية إلى قاعدة عسكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات



طلبت «إسرائيل» الليلة قبل الماضية من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» تدمير نفق حدودي قالت إن ميليشيا «حزب الله» حفرته لتنفيذ هجمات، فيما جدد وزير «إسرائيلي» تهديدات سابقة بتوسع عملية «درع الشمال» إلى داخل الأراضي اللبنانية إذا اقتضى الأمر، في وقت أعطى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك آمال مدللي لتقديم شكوى ضد «إسرائيل»، وذلك في ظل ما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه، ناهيك عن تعدّيها على شبكة الاتصالات عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية، علاوة على خروقاتها بحراً وجواً وبراً.

وكانت «اليونيفيل» أكدت في بيان ليل الخميس وجود نفق قرب الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة عام 1948. وقالت «اليونيفيل» إنها «منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة. ومن المهم جداً تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير... وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان». وكان جيش الاحتلال قال في بيان إنه «يحمل المسؤولية للحكومة والجيش اللبنانيين وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن كل الأحداث التي قد تقع والتي تنطلق من لبنان»، مشيراً إلى أن أحد قادته أطلعوا قائد «اليونيفيل» الميجر جنرال ستيفانو ديل كول على أحد الأنفاق.

وكانت وسائل إعلام «إسرائيلية» نقلت عن مسؤول كبير لم تذكر اسمه الخميس قوله إن «إسرائيل» قد تمد نشاطها إلى داخل لبنان. وأكد وزير المخابرات إسرائيل كاتس هذا الأمر أمس. وقال الوزير لإذاعة 102 إف.إم المحلية «إذا رأينا أننا نحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق فسوف نعمل على الجانب الآخر من الحدود». ولم يتبين نوع التحرك الذي قد تقدم عليه «إسرائيل».

من جهة أخرى، أصدر السفبر «الإسرائيلي» لدى الأمم المتحدة داني دانون بيانا رداً على رسالة لبنان إلى مجلس الأمن قال فيه إن «الحكومة اللبنانية التي أقام حزب الله تحت قيادتها شبكة من الصواريخ وحفر أنفاقاً داخل إسرائيل، تسعى إلى إدانة «إسرائيل» التي تعمل على الدفاع عن مواطنيها»، داعياً «مجلس الأمن إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن لمناقشة الانتهاكات الفعلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701، كما تم الكشف عنه بوضوح هذا الأسبوع في عملية «درع الشمال».

وكان المتحدث باسم رئيس وزراء «إسرائيل» أوفير جيندلمان أكد في تصريح أمس أن «عملية «درع الشمال» ستستمر حتى تدمير أنفاق «حزب الله» بالكامل، في حين أعلن جيش الاحتلال عن العثور على نفق جديد غربي الجليل»، مشيراً إلى أن هذه الأنفاق تشكل تهديداً على أمن إسرائيل ومواطنيها.

واعتبر أن «الهدف من الأنفاق هو إدخال المئات من المسلحين إلى شمال البلاد وتطويق عدة بلدات وذبح مواطنينا في منازلهم»، مشيراً إلى أن «حزب الله» قام على مدى سنوات بحفر هذه الأنفاق الهجومية وصرف مئات الملايين من الدولارات وهو يعتبرها سلاحاً استراتيجياً لاحتلال الجليل، على حد تعبيره.