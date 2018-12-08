«الأمم» تُسقط قراراً أمريكياً يدين فصائل فلسطينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول الخميس، في تمرير مشروع قرار يدين فصائل فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفشل المشروع في الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة. وصوت لصالح المشروع 87 عضواً، وعارضه 57، فيما امتنع 33 عن التصويت.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية برفض الجمعية العامة مشروع القرار الأمريكي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني، وشكرت الدول التي صوتت ضد مشروع القرار. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت بأنها قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وإفشال كافة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف، بأن منظمة التحرير الفلسطينية، مدعومة من المجموعة العربية وكافة أحرار العالم، في تصديهم للمشروع الأمريكي الموجه ضد حركة «حماس»، أثبتوا بأن العالم يقف مع الحق الفلسطيني، وأن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، قادرة على حماية حقوق شعبنا، وإسقاط كل المشاريع الهادفة للمساس بحقوقنا المشروعة.

وشدد أبو ردينة، على أن إسقاط القرار الأمريكي يشكل أيضاً رسالة للإدارة الأمريكية ول«إسرائيل» بأن كل المؤامرات على القيادة والشرعية الفلسطينية لن تمر، وأن على الجميع أن يفهموا بأن هناك قيادة فلسطينية حريصة على حقوق شعبها، ولن تسمح بالمساس بها مهما كانت الضغوط أو التهديدات.

وأكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة «فتح»، وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، قد انتصرت للوحدة الفلسطينية ووضع المصالح الفلسطينية العليا فوق جميع الاعتبارات الأخرى، عندما وقفت أمام المحاولات الأمريكية «الإسرائيلية» الجائرة لاعتبار حركة «حماس» إرهابية. وأضاف عريقات، أرادته نيكي هيلي أن يكون تتويجاً لانحيازها الأعمى للاحتلال ودافعها المخجل واللاأخلاقي عن جرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال «إسرائيل»، وأن التاريخ سوف يسجل في ملف أسود سلوك نيكي هيلي تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والاستقلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون إنّ هيلي التي تُقدّم دعماً غير مشروط ل «إسرائيل»، جعلت من إدانة «حماس» هذه قضيّة شخصيّة جداً. ورأى أحدهم أنّها تُريد (مغادرة الأمم المتحدة بعد إنجاز شيء ما).

وكان السفير الكويتي، نيابة عن المجموعة العربية، دعا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار الأمريكي. ونيابة عن السعودية والبحرين والإمارات واليمن، قال السفير السعودي عبد الله المعلمي، إن الدول الأربع ستصوت ضد مشروع القرار الأمريكي.

ورحبت جامعة الدول العربية، بنتائج التصويت في الجمعية العامة، التي أظهرت دعم العالم للحق الفلسطيني؛ حيث أكدت تمسكها بالشرعية الدولية، وبعدالة القضية والنضال الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، معبرة عن تقديرها لمواقف هذه الدول.

وكانت الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار حول أنشطة حماس والفصائل في غزة يدين المشروع «حماس»؛ لإطلاق الصواريخ بصورة متكررة على «إسرائيل»، وللتحريض على العنف بما يعرض المدنيين للخطر، حسب زعم المشروع.

ويطالب المشروع «حماس» والفصائل، بما في ذلك حركة «الجهاد»، بوقف جميع الأعمال الاستفزازية والأنشطة العنيفة، ومن ذلك استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جواً، حسب المشروع المقدم، في إشارة إلى البالونات والطائرات الورقية الحارقة. ويدين المشروع استخدام الموارد من قبل حماس في غزة لإقامة بنى تحتية عسكرية تشمل الأنفاق، ومعدات إطلاق الصواريخ.(وكالات)