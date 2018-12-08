شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية توافق على فتح مطار صنعاء بشروط وتطالب بالحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات



تواصلت مباحثات السلام حول اليمن في السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة، وحضور وفدي الشرعية والانقلابيين. وقال وفد الحكومة اليمنية، أمس، إنه لا يمكن تحقيق السلام من دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتاً إلى أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فوراً وفق شروط معينة. وأضاف وفد الحكومة اليمنية المفاوض، أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب. وأشار الوفد إلى أن إعادة فتح مطار صنعاء لن تتم دون آلية واضحة، وإشراف من الحكومة، وأردف: «لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية».

وأكد ضرورة إشراف الحكومة على الميناء، لضمان وصول المساعدات للمدنيين. وقال إن عدم تحقيق إنجاز في إجراءات بناء الثقة في مشاورات السويد مع المتمردين الحوثيين سيعقد الأزمة اليمنية، وسيصعب مناقشة الملفات الأخرى، فيما رفض الحوثيون تسليم الحديدة ومينائها.

وصرح عضو وفد الحكومة اليمنية، وزير الدولة، عثمان مجلي ل«سكاي نيوز عربية» قائلاً: «إن نجاح مشاورات السلام في السويد مرهون بالتزام الطرف الحوثي بتنفيذ ما تم بحثه في إجراءات بناء الثقة».

وبيّن أن المشاورات لا تزال تركز على ملفات محددة وإجراءات بناء الثقة، مضيفاً: «طالبنا بانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسليمها لقوات وزارة الداخلية التابعة للحكومة الشرعية». وأكد أن خيار العملية العسكرية ما زال مطروحاً، في حال رفض المتمردون الانسحاب من مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال مسؤولان يمنيان، إن الحكومة اقترحت إعادة فتح المطار الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء، بشرط تفتيش الطائرات أولاً في مطار عدن، أو سيئون، الخاضعين لسيطرتها.

و قال رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، وزير الخارجية خالد اليماني، إن إجراءات بناء الثقة تتطلب انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة، وتسليم إدارة الميناء إلى الشرعية.

وأضاف أنه على ميليشيات الحوثي، الانسحاب من كافة مناطق الساحل الغربي إذا كانوا يبحثون عن السلام. كما أعرب عن أمله في تنفيذ الميليشيات للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل الأسرى، والكشف عن المفقودين والمختطفين والمغيبين قسراً.

وأكد عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني، عضو الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية، أنه لم يحدث أي اختراق في أي ملف من الملفات التي نوقشت في إجراء بناء الثقة.

وقال: «تضمنت إجراءات بناء الثقة إطلاق المعتقلين والمحتجزين والأسرى بشكل كلي من قبل الطرفين، وفتح مطار صنعاء، إلى جانب وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحافظات اليمنية، وتهدئة التصعيد في مدينة الحديدة، ورفع الحصار عن مدينة تعز». وأوضح جباري أن هناك فرصة للاتفاق حول عدد من القضايا منها إطلاق المحتجزين «وهم عدد كبير من الصحفيين وكتاب الرأي ومواطنين وسياسيين». وأكد أنهم حريصون على فتح مطار صنعاء، وقد يتم فتحه للرحلات الداخلية بشكل مؤقت، ومن ثم فسح المجال أمام الرحلات الخارجية.

وأفادت مصادر يمنية باستوكهولم ل«الخليج»، بتقديم وفد الحكومة الشرعية مقترحاً بشأن انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة وتسليم الميناء لوزارة النقل اليمنية، ومدينة الحديدة إلى قوات وزارة الداخلية، وتعاون الأمم المتحدة في العملية، بحيث يتم تحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن.

وأعلنت الميليشيات، رفض طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي لليمن؛ الأمر الذي ينسف إجراءات بناء الثقة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية، قبل الانتقال إلى مناقشة الملفات السياسية والعسكرية. وعقد وفد المتمردين مؤتمراً صحفياً أعلن فيه رفض إجراءات بناء الثقة، مثل تلك المتعلقة بمطار صنعاء والانسحاب من الحديدة ومينائها، وقال عبد الملك العجري من وفد الحوثيين: «الفكرة غير واردة إطلاقاً».

وأشار الحوثيون إلى عدم موافقتهم على المرجعيات الأساسية لحل الأزمة اليمنية، داعين إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن.

واشنطن تمنع إيران من عرقلة مفاوضات اليمن بالسويد



كشف موقع «المونيتور» أن إيران حاولت إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى محادثات السلام في اليمن، لكن إدارة دونالد ترامب رفضت ذلك للحيلولة دون عرقلة المفاوضات.

ووفقاً للتقرير، فقد أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية مؤخراً، السويد التي تستضيف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، برغبتها في إرسال مستشار كبير لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أجل التوسط بين ميليشيات الحوثي والحكومة الشرعية اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

لكن الحكومة السويدية رفضت الطلب الإيراني، بسبب الضغوط الأمريكية وفقاً لعدة مصادر إيرانية أبلغت «المونيتور»، الذي قال إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤكد دورها في منع مشاركة طهران، قائلة إنها لا تفصح عن تفاصيل مناقشاتها الدبلوماسية الخاصة، حسب «العربية نت».