«الهلال» تختتم الأعراس الجماعية بتزويج 200 شاب وفتاة بالضالع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نظمت الهيئة 11 عرساً جماعياً خلال «عام زايد» في عدد من المحافظات اليمنية استفاد منها 2400 شاب وفتاة في كل من الحديدة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى. وفي هذا الإطار، اختتمت الهيئة، أمس، الأعراس الجماعية بتنظيم العرس ال11 في محافظة الضالع والذي استفاد منه 200 شاب وفتاة.

حضر العرس، اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع وعدد من المسؤولين اليمنيين ووفد الهيئة الذي أشرف على الترتيبات الخاصة بالحفل، إلى جانب العرسان وأسرهم ومعارفهم وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وأكد محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ساهمت بشكل كبير في دعم استقرار الشباب اليمني، ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات، وذلك تزامناً مع مئوية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه».

وأوضح الفلاحي أن المبادرة تؤكد سير القيادة الرشيدة على خطى المغفور له الشيخ زايد في مناصرة الأشقاء باليمن وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتجسد إلمام قيادتنا الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية، ومدى اهتمامها بظروف الشباب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته في الاستقرار والحياة الكريمة.

وقال الفلاحي إن الهيئة عملت وفق خطة مدروسة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لتنظيم الأعراس الجماعية وتوسيع مظلة المستفيدين منها في اليمن.

وأشار إلى أن تلك الأعراس عملت على تعزيز النسيج الاجتماعي وتمتين الروابط العائلية ودعمت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة، وجسدت نظرة الإمارات الشمولية لاحتياجات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة.

وقال أمين عام الهيئة «إن الشباب يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، لذلك، جاءت المبادرة تعبيراً صادقاً عن مكانتهم في توجهات الدولة الخيرة على الساحة اليمنية، وتجسيداً للاهتمام بقضاياهم ونشر السعادة والإيجابية في أوساطهم».

وأفاد بأنه«رغم الظروف التي يمر بها اليمن، إلا أن الأعراس الجماعية تعيد الأمل وتدخل السرور على نفوس الشباب الذين يرون من خلالها أن هناك من يحس بهمومهم ويهتم بقضاياهم ويعمل على تحسين سبل استقرارهم».

وأعرب اللواء الركن على مقبل صالح محافظ الضالع، عن تقدير اليمنيين حكومة وشعباً لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذه الأعراس الجماعية، مؤكداً أن هذه المبادرة من سموه تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة، وتساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب.

وأشاد بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية التي لم تنقطع عن المحافظة خلال السنوات الماضية.

إلى جانب ذلك، عبر العرسان عن سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة، ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم. (وام)