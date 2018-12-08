شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: طيران التحالف الدولى يدمر مستشفى هجين جنوب دير الزور السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن طيران "التحالف الأمريكي" اعتدى بغارات عدة على مدينة هجين جنوب شرق دير الزور بنحو 110 كم ما تسبب بتدمير مشفى المدينة بالكامل ووقوع مجزرة جديدة استشهد إثرها 8 مدنيين على الأقل ووقوع دمار كبير فى المنازل السكنية.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن "طائرات تابعة للتحالف الدولي الذى تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابى اعتدت بصواريخ عدة على منازل سكنية فى مدينة هجين صباح اليوم ما أسفر عن ارتقاء 8 شهداء من عائلة واحدة ووقوع عدد من الجرحى” مشيرة إلى أن من بين الشهداء 3 نساء وطفلتين.

ولفتت المصادر فى وقت لاحق إلى أن "اعتداء طيران التحالف الأمريكي استهدف مشفى هجين بريف دير الزور الجنوبى الشرقى ما تسبب بتدمير المشفى بشكل كامل".