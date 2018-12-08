وزير الخارجية الفلسطيني يوقع اتفاقيات مع نظيره الفرنسي

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365
وقع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، في باريس، الجمعة، عددًا من الاتفاقيات نيابة عن حكومتي البلدين.
وأفاد بيان للخارجية الفلسطينية أن الاتفاقيات شملت قطاعات التعليم والموازنة والتعاون اللامركزي والحكم المحلي والدفاع المدني والبيئة والمياه وتطوير القطاع الخاص والزراعة.
ونقل البيان عن "لودريان" تمسك بلاده بحل الدولتين، بصفته الوحيد الممكن للصراع في المنطقة.
كما جدد تمسك باريس بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية؛ المستقلة والقابلة للحياة في حدود آمنة ومعترف بها إلى جانب إسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
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