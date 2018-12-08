أكدت شركة الاتصالات وأنظمة تزويد البيانات إريكسون أن العطل الذي تسبب في فقد الاتصال على هواتف ملايين المستخدمين أمس الخميس يرجع لخلل فني لصلاحية برمجية منتهية؛ أدت إلى فشل في شبكة الاتصالات للشركات التي تزودها بخدماتها وبالتالي أثرت بشكل مباشر على خدمات تلك الشركات التي تقدمها لملايين المستخدمين في 11 دولة شملت اليابان والمملكة المتحدة، حيث قامت الشركة بإصلاح الخلل وإرجاع الخدمة بشكلها الطبيعي في أغلب المناطق في نفس اليوم بينما شبكات الجيل الخامس لشركة O2 في بريطانيا تم إعادتها في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.
فيما كان النصيب الأكبر لخدمات شركة Softbank اليابانية بالإضافة لـ O2، حيث أكدت إريكسون أن المشكلات التي واجهتها Softbank اليابانية كانت ضمن جملة شركات اتصالات أخرى موزعة 11 دولة عانت انقطاع الاتصال لاعتمادها أجهزة تم تصنيعها من قبل اريكسون.
ولا تعد إريكسون الأولى التي تسقط في شرك شهادات البرمجة منتهية الصلاحية وتعاني من فشل مؤقت في تصدير خدماتها، فقد عانت شركة مايكروسوفت من أعطال مشابهة في خدمة البث Xbox Live ومنصة Azure في وقت سابق عام 2013 بالإضافة أن آبل مرت بتجربة من هذا القبيل في تطبيق App Store لنسخ الماك اضطرت مستخدميها لإزالة التطبيق وإعادة تنصيبه مرةً أخرى لخلل بالصلاحية عام 2015.
التدوينة خلل برمجي في شبكات إريكسون يسبب انقطاع الاتصال عن ملايين الهواتف الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن خلل برمجي في شبكات إريكسون يسبب انقطاع الاتصال عن ملايين الهواتف الذكية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .