دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خلل برمجي في شبكات إريكسون يسبب انقطاع الاتصال عن ملايين الهواتف الذكية

أكدت شركة الاتصالات وأنظمة تزويد البيانات إريكسون أن العطل الذي تسبب في فقد الاتصال على هواتف ملايين المستخدمين أمس الخميس يرجع لخلل فني لصلاحية برمجية منتهية؛ أدت إلى فشل في شبكة الاتصالات للشركات التي تزودها بخدماتها وبالتالي أثرت بشكل مباشر على خدمات تلك الشركات التي تقدمها لملايين المستخدمين في 11 دولة شملت اليابان والمملكة المتحدة، حيث قامت الشركة بإصلاح الخلل وإرجاع الخدمة بشكلها الطبيعي في أغلب المناطق في نفس اليوم بينما شبكات الجيل الخامس لشركة O2 في بريطانيا تم إعادتها في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

فيما كان النصيب الأكبر لخدمات شركة Softbank اليابانية بالإضافة لـ O2، حيث أكدت إريكسون أن المشكلات التي واجهتها Softbank اليابانية كانت ضمن جملة شركات اتصالات أخرى موزعة 11 دولة عانت انقطاع الاتصال لاعتمادها أجهزة تم تصنيعها من قبل اريكسون.

ولا تعد إريكسون الأولى التي تسقط في شرك شهادات البرمجة منتهية الصلاحية وتعاني من فشل مؤقت في تصدير خدماتها، فقد عانت شركة مايكروسوفت من أعطال مشابهة في خدمة البث Xbox Live ومنصة Azure في وقت سابق عام 2013 بالإضافة أن آبل مرت بتجربة من هذا القبيل في تطبيق App Store لنسخ الماك اضطرت مستخدميها لإزالة التطبيق وإعادة تنصيبه مرةً أخرى لخلل بالصلاحية عام 2015.

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