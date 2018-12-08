شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: الميليشيات تحول منازل المواطنين في الحديدة إلى ثكنات عسكرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي أقدمت على تحويل منازل المواطنين في محافظة الحديدة، إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك للحقوق الإنسانية للمدنيين في المحافظة.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الميليشيات اقتحمت منازل المواطنين وقامت بتحويلها إلى ثكنات وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان لآخر، في حين تحتجز عشرات الأسر كدروع بشرية، فيما قامت بتشريد عائلات أخرى إلى مناطق نائية.
وأضاف المركز، أن الميليشيات استخدمت بعض تلك المنازل بعد نهبها كمخازن للسلاح والذخيرة لتموين عناصرها الإرهابية.
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