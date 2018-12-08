اليمن... 5 أسئلة من الحوثي لمن يقف "خلف أضواء" السويد

وكتب الحوثي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " لماذا لا يتم إيقاف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن؟… لماذا يتم تدمير اليمن؟… لماذا أوقف العدوان المرتبات؟… لماذا ينتهك العدوان القانون الإنساني والدولي ويرتكب أبشع الجرائم؟".

واختتم الحوثي، "لماذا لايتم فك الحصار لإنهاء مجاعة عالمية صنعها العدوان الذي يقف خلف الأضوء في مبحاثات السويد؟".

كان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصف في وقت المشاورات التي انطلقت في السويد حول الأزمة اليمنية بأنها فرصة لدفع عملية السلام في البلاد، معلنا توصل أطراف الأزمة لاتفاق لتبادل الأسرى.

وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.