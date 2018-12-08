وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، اضطرت إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهواتف المحمولة في محافظة الليث، للاستعانة بالدواب لنقل الديزل وتشغيل البرج الواقع في قرية أثرار التابعة لمركز الرهوة بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة. ويأتي ذلك بعد انقطاع الاتصالات والطرق المؤدية إلى القرية والأبراج لأكثر من 10 أيام، مما تسبب في انطفاء المولدات الكهربائية لعدم توفر الديزل اللازم لتشغيل الأبراج، وذلك نتيجة لجرف السيول للطرق المؤدية لها.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... شركة اتصالات تستعين بـ "الحمير" في السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .