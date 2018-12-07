شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم 80 جريحاً بالساحل الغربي لتلقي العلاج في مصر والان مع التفاصيل
وجاء ذلك بدعم من دولة الإمارات واستمراراً لجهودها في معالجة جرحى الحرب.
كما يأتي ذلك ضمن جهود قسم شؤون الجرحى بمكتب الساحل الغربي في ظل استمرارية العملية العسكرية وخوض معركة الحسم لتحرير مدينة وميناء الحديدة من قبل قوات ألوية العمالقة.
وعلى صعيد آخر، تمكنت قوات الجيش الوطني خلال المواجهات، من السيطرت على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة الى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالمليشيا.
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