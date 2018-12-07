شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجالية اليمنية بالسعودية تبارك خطوات محافظ حضرموت والان مع التفاصيل

أكدت قيادة جالية بلادنا بالمملكة العربية السعودية مباركتها ووقوفها بكل اخلاص وتفانٍ مع الجهود المخلصة التي يقوم بها سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، لخدمة حضرموت وتلبية احتياجات مواطنيها .

وأشارت قيادة الجالية في بيانٍ لها دعمها المطلق للجهود المباركة للسيد المحافظ التي أثمرت عن تحقيق العديد من المكاسب لأبناء حضرموت أبرزها بسط الأمن والسكينة العامة للمواطنين وسعيه الدؤوب لتوفير الغذاء المدعوم للمواطنين وإستقرار التيار الكهربائي وتخفيض أسعار المشتقات النفطية وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية .

كما أكدت قيادة الجالية أنها تنظر بعين الإحترام والتقدير لشخص المناضل الوطني اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي تحقق تحت قيادته إنجاز تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة وترى فيه القائد الذي تحت لوائه سيتحقق الكثير لحضرموت .

وأكدت أن الجالية اليمنية وأبناء حضرموت في المهجر كافة لن يألوا جهداً في دعم ومساندة جهود المناضل اللواء الركن فرج سالمين البحسني لما من شأنه خدمة حضرموت وتحقيق المزيد من المكاسب والمشاريع في ربوع جميع مديرياتها و لا يفوتنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه لنا .

عن قيادة الجالية :

الشيخ / عمر بن يحي البطاطي

نائب رئيس الجالية - مستشار محافظة حضرموت

الشيخ / عبدالله أحمد بامشموس

رئيس مجلس الأعيان بالجالية - مستشار محافظة حضرموت