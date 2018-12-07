شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. 6 خطوات للتعريف الإلكتروني للتابع عبر حساب أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أمس الجمعة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنفوجراف يوضيح بخطوات التعريف الإلكترونية. وأكدت الأحوال المدنية على ضرورة إتباع 6 خطوات لإتمام عملية التعريف الإلكتروني عبر حساب أبشر، كما هو موضح في الإفوجرافيك المرفق.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. 6 خطوات للتعريف الإلكتروني للتابع عبر حساب أبشر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .