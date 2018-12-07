شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 200 ألف علبة دواء مخالفة بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار ضمن جولاتها التفتيشية، من ضبط 201 ألف علبة دواء تحمل ادعاءات طبية ومنتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وغير مطابقة للمواصفات. وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم استدعاء 4 منشآت مخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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