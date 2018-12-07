شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس السبت.. انخفاض الحرارة وضباب على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:



توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدًا السبت، مع وجود فرصة لتكون الضباب خلال الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر على أجزاء متفرقة من 6 مناطق، مما يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي، إن مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم والمنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، ستتأثر غدًا الجمعة بانخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر.