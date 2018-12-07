شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا..الرئيس السوداني يشارك في احتفال يوم الشعب الإثيوبي بأديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، غدًا السبت، إلى إثيوبيا للمشاركة في الاحتفال بيوم الشعوب والقوميات الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا، وإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ويحضر البشير اجتماعاً ثلاثياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، وذلك لبحث القضايا الإقليمية المشتركة.

ويشارك الرؤساء الثلاثة في وضع حجر الأساس للمركز الثقافي الإثيوبي السوداني، وكذلك في افتتاح عددٍ من المنشآت الثقافية والخدمية لمدينة جيما.

ويرافق الرئيس السوداني إلى إثيوبيا وفد يضم كلا من الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية، والدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية، والفريق أول مهندس صلاح عبدالله رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني.