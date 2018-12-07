إنفاذًا لتوجيهات #خادم_الحرمين.. الدفعة الثانية من المشتقات النفطية تصل #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصلت الدفعة الثانية من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن بـ60 مليون دولار إلى ميناء عدن.

وأكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن منفذ الوديعة شهد اليوم عبور 3 رافعات لموانئ عدن والمكلا، ومجموعة من الباصات لطلاب وطالبات المدارس ووايتات مياه للسقيا.