دورة “قيم التطوع “بثانوية المملكة

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ابها
حسن ال مشاري
قدم المدرب الاستاذ علي حسن عسيري دورة بعنوان قيم التطوع بثانوية المملكة بأبها بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحدث فيها عن التطوع وأهميته وغرس قيم التطوع وحب العطاء في نفوس المتطوعين وخلق جو من التواصل الاجتماعي بين فئات المجتمع المستهدفة وكسر الحواجز المحيطة بينهم، بالاضافة إلى ترسيخ مفهوم العمل التطوعي ورسم صوره مشرفة لهذا الوطن، وإيجاد بيئة تطوعيه للطالب لتوجيه افكاره وطاقاته وابداعاته في أعمال التطوع والمشاركات الوطنية .
وأضاف عسيري أن التطوع مستهدف من مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م وفِي الختام قدم قائد المرحلة الثانوية الاستاذ طارق العاصمي الشكر والتقدير للمدرب الاستاذ علي حسن عسيري الامين العام للمجلس التنسيقي بعسير لتعاونه وشراكته مع المدرسة في مجال التدريب التطوعي
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