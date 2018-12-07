وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية يرعى مهرجان الأطفال المعوقين باليوم العالمي لذوي الإعاقة

ابها

لمى الموسى

رعى وكيل إماره منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية الدكتور. إبراهيم بن سليمان الدريبي ، وبحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير الأستاذ حسين بن حمد المري ، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وأباء وأمهات الأطفال المعوقين المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي أقيم اليوم بمجمع الراشد مول .. وقد تجول الدريبي في أقسام المهرجان التي احتوت العديد من الجهات المشاركة ، كما قام الدريبي بتجربة الكرسي الذي يعهد من أهم برامج الجمعيه ، والذي يهدف إلى محاكاة المعاناة اليومية للمعوقين من خلال تنقلاتهم بالكرسي المتحرك .

وقال مدير مركز الجمعية بعسير عبد الله المحسني: أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور إبراهيم الدريبي راعي هذا المهرجان، والشكر موصول أيضا للقائمين في مجمع الراشد مول الذين منحونا إقامة هذه الفعالية التي رسمت البهجة والفرح على أطفالنا، وبقية الأطفال الأصحاء والجميع في هذا المهرجان، وما صاحبه من فقرات، وهدايا وألعاب، وأشكر كل من ساهم معنا في هذا الاحتفال الناجح .

وأضاف المحسني : يأتي هذا الاحتفال بمناسبة اليوم للإعاقة ، والذي خصص في كل عام لإخواننا ، وأطفالنا من ذوي الإعاقة ، وذلك للإهتمام بهم بشكل أكبر على كافة المناحي ؛ إلا أن الجمعية حرصت في هذا العام ، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبنى فكرة ؛ أن يكون ترفيهياً وذلك من خلال برنامج المهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة ( أهلا بالغالين ) والذي بدأ أعماله عبر مراكز الجمعية المنتشرة على مستوى المملكة منذ 3 ديسمبر ، وبالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني .

وأضاف المحسني ” بالنسبة لنا فإن هذا اليوم هو امتداد لبقية الأيام الأخرى من العام ، والتي نحاول فيها أن نبذل قصارى جهدنا لرعاية هذه الفئة التي نعتز بها بشكل كبير ، ونكن على الدوام لها كل التقدير والاحترام .