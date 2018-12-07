ضبط 2216453 مخالفًا لأنظمة #الإقامة والعمل و #أمن_الحدود

الخليج - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 28/ 3/ 1440، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 2216453 مخالفًا، منهم 1718028 مخالفًا لنظام الإقامة، و341232 مخالفًا لنظام العمل، و157193 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (36811) شخصًا، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1750) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3056) شخصًا.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (908) مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (872) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (36) سعوديًّا.

وأيضًا بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12232) وافدًا مخالفًا، منهم (10257) رجلًا، و(1975) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (349680) مخالفًا، وإحالة (317318) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (386180) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (573287) مخالفًا.