الإصلاح يسيطر على شعبة استخبارات تعز.. فما غرضه؟

قالت مصادر محلية إن حزب الإصلاح، يتطلع للسيطرة على قيادة أجهزة الاستخبارات في تعز، بالتزامن مع إحلال المئات من عناصره ضمن قوام الأجهزة الاستخباراتية.

وأضافت المصادر، أن شبكة أمنية موالية لحزب الإصلاح، عمدت مؤخراً إلى إحلال عناصر تنتمي لجماعة الإخوان في تعز، في حين تقوم بتسريح العناصر المدربة في شعبة الاستخبارات.

وتابعت المصادر، أن الإصلاح يعمل على إحلال 70 عنصراً من أنصاره مكان موظفين رسميين في الاستخبارات، مشيراً أن الخطوة قُوبلت برفض تام واستنكار واسع من مختلف الأوساط.

من جانبهم، دعا موظفو الاستخبارات الى التحقيق في عملية إعادة الهيكلة التي يقوم بها الإصلاح، وإيقاف العبث بجهاز الاستخبارات.