أبرز المباريات العربية والعالمية لهذا اليوم الجمعة

يلتقي العين مع الوصل ودبا الفجيرة مع الوحدة في كأس رئيس دولة الإمارات بينما يلعب يوفنتوس مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

وفي ما يلي يعيد 'اليمن العربي ' نشر أبرز مباريات اليوم الجمعة، الموافق 7 ديسمبر (كانون الأول):

كأس رئيس دولة الإمارات:

15:45 دبا الفجيرة × الوحدة

18:30 العين × الوصل

الدوري الإيطالي:

22:30 يوفنتوس × إنتر ميلان

الدوري الإسباني:

23:00 ليغانيس × خيتافي

الدوري الألماني:

22:30 بريمن × فورتونا دوسلدورف

الدوري الفرنسي:

22:45 موناكو × نيس

الدوري السعودي:

18:20 الوحدة × التعاون

كأس مصر:

20:00 سموحة × الاتحاد السكندري.