شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس يعزي قائد محور بيحان في استشهاد نجله والان مع التفاصيل

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه، اللواء مفرح بحيبح، عزاه خلاله باستشهاد نجله البطل وليد مفرح بحيبح وعدد من الأبطال في ميادين العزة والشرف ووريت جثامينهم الطاهرة اليوم بعد فترة من احتجاز ميليشيا الحوثي لها.

وأشاد الفريق محسن بمناقب الشهداء والبطولات الخالدة التي سطرها مع زملائه في مواجهة ميليشيا الكهنوت الإمامية ليلحق بركب الشهداء الذين سبقوه مقبلاً غير مدبر، في ظل انتصارات كبيرة تحققت في مختلف الجبهات.

وأشار خلال الاتصال الى أن هذه الدماء الزكية التي قدمها اليمنيون مع أشقائهم من قوات التحالف تثبت بما لا يدع مجالاً للشك عزيمة اليمنيين وعزمهم في الانتصار لمشروع الدولة ودحر ميليشيا الفوضى والكهنوت وعدم التراجع عن أهداف ومبادئ الثورة.

واستمع نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصال إلى المستجدات والأوضاع الميدانية واستمرار اعتداءات الميليشيات على مواقع الجيش والمواطنين المدنيين، معبراً عن أحر التعازي والمواساة للواء بحيبح الذي ضرب مثالاً فريداً في التضحية ولكل أسر وأقارب الشهداء الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.