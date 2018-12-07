شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت والان مع التفاصيل

ينشر "السعودية نيوز" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت، الموافق 8 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحلة607 خط الرحلة : القاهرة- سيئون الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 06:30 صباحا رقم الرحلة 644 خط الرحلة : سيئون- عمان الإقلاع : 07:15 صباحا الوصول : 10:00 صباحا رقم الرحلة 645 خط الرحلة : عمان- سيئون الإقلاع :11:00 ظهرا "توقيت عمان" الوصول: 15:45 عصرا رقم الرحلة 855 خط الرحلة : مومباي -عدن الإقلاع : 05:00 صباحا "توقيت مومباي" الوصول : 07:00 صباحا رقم الرحلة 506 خط الرحلة : عدن- جده الإقلاع : 08:30 صباحا الوصول : 10:30 صباحا رقم الرحلة 507 خط الرحلة : جده- عدن الإقلاع :12:00 ظهرا "توقيت جده" الوصول: 14:00 ظهرا رقم الرحلة 600 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع : 15:00 عصرا الوصول : 17:30 مساء

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