شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. إغلاق 40 موقعاً تجارياً بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت بلدية شمال الرياض التابعة لأمانة منطقة الرياض، إغلاق 40 موقعًا، لمخالفتهم الاشتراطات البلدية والعمل دون وجود تراخيص نظامية. وأوضحت الوزارة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- أنه تم إشعار 91 موقعًا لعدم تجديد الرخص المهنية، بالإضافة إلى ضبط 61 منشأة تجارية لمخالفتها الاشتراطات التشغيلية مع تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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