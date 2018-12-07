شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يرسل ابنه وأقاربه للھند للبحث عن ورثة عامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أرسل مواطن من حائل، ابنه وبعض أقاربه إلى الهند، للبحث عن عامل عن ورثة عامل هندي كان يعمل لديه، لتسلیمھم مبلغ مالي مستحق لفقیدھم الذي كان قد أنھى له بعض الأعمال.

وفي تفاصيل القصة، كان المواطن، قد اتفق مع العامل على إنجاز أعمال بناء في منزله بقرية شمال المنطقة مقابل مبلغ 6 آلاف ریال سعودي؛ لكن العامل لم يحضر لاستلام مستحقاته بعد اكتمال العمل المتفق علیه.

وحاول المواطن الوصول للعامل لكنه لم يتمكن من ذلك، واستطاع الوصول إلى كفیله الذي أفاد أن العامل توفي في حـادث مروري ونُقل جثمانه إلى الھند، وحينها قرر المواطن إرسال ابنه وأقاربه للھند، حیث استطاعوا بمساعدة السفارة السعودية الوصول لورثة العامل وھما زوجته وابنه، وسلموھما المبلغ كاملاً.