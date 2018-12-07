شكرا لقرائتكم خبر عن لخدمة ضيوف الرحمن.. إنشاء أول مصنع لمتعهدي الإعاشة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

يعتزم متعهدو الإعاشة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة إنشاء مصنع للوجبات الجاهزة (مسبقة التجهيز)، لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار البلد الحرام طوال العام.

وأوضح رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة، أحمد رابح الشريف، أن الهدف من إنشاء المصنع التحول من الموروث التقليدي للتغذية إلى صناعة الضيافة في ظل رؤية المملكة 2030 من أجل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن طائفة متعهدي الإعاشة في مكة المكرمة ستعلن خلال الأيام المقبلة إنشاء شركة مساهمة من أرباب قطاع الإعاشة، حيث وزعت استبيانات إلى جميع متعهدي الإعاشة بالعاصمة المقدسة والبالغ عددها 204 وافق منهم 83 على المساهمة في تأسيس الشركة.

ولفت إلى أنهم يعملون حاليا على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدير الكلفة الإجمالية له وبعد الانتهاء من الإعلان عن تأسيس الشركة المساهمة سيتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة من أجل الدعم وإعطاء الطائفة الإعاشة قطعة أرض لتنفيذ المشروع عليها بمكة المكرمة.

وتابع أن أول مشاريع هذه الشركة المساهمة هي إنشاء مصنع للإعاشة يخدم زوار العاصمة المقدسة من خلال تقديم وجبات صحية شقيها المعقم والمجمد، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستحدده الشركة المشغلة بعد ذلك بناء على حسب المساحة التي سيتم بناء المصنع عليها.

وأكد أن من أهداف تأسيس الشركة المساهمة للإعاشة تنمية اقتصاد البلد والتحول من الموروث التقليدي إلى صناعة الضيافة وحماية اقتصاد المستثمرين الصغار من التقلبات الاقتصادية إضافة إلى تقديم خدمة تليق بالحاج والمعتمر.

واختتم رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد رابح الشريف حديثه بأنهم في قطاع الإعاشة يتطلعون إلى صناعة منتج في مكة ينافس أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال التغذية و تصديره إلى جميع أنحاء العالم تحت مسمى صنع في مكة.