«الإسكان»: تحصيل رسوم الأراضي البيضاء من 80 أرضاً بمكة وندرس إخضاع 400 أخرى

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جدة - الخليج 365 -واس: كشفت وزارة الإسكان أن 80 من الأراضي بمنطقة مكة خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وهناك 400 أرض أخرى تجري دراسة إخضاعها للرسوم البيضاء، مشددة على أنه لن يستثنى من دفع الرسوم إلا من يحقق التطوير لأرضه بنسبة 100%.وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال افتتاحه فعاليات معرض “ريستاتكس جدة العقاري” أمس الخميس، وفقاً لـ”مكة”، أن برنامج “سكني” أطلق على مستوى منطقة مكة المكرمة أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، كما وفر منذ انطلاقته عام 2017 أكثر من 165 ألف خيار بين وحدات سكنية وأراضي مجانية وقروض عقارية مدعومة.يذكر أن معرض “ريستاتكس جدة العقاري”، انطلق أمس بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للعقار وعددٍ من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري والشركات المعنية بشؤون العقار والتشييد.ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى 9 ديسمبر الجاري فعاليات متنوعة ومتعددة من بينها عقد 9 ورش عمل، ودورة مجانية للوسطاء العقاريين.

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