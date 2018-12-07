السفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها فى باريس لتجنب مناطق الإحتجاج غدا

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين ، أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت، وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية.

ودعت السفارة السعودية لدى فرنسا فى بيان صحفي – نشرته وكالة الأنباء السعودية – المواطنين السعوديين ، في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

0033673656324 / 0033626238195 .

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