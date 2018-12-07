وزير الآثار يصدر بياناً بشأن «فيديو الهرم الإباحي».. ويقدم بلاغاً للنائب العام

أصدرت وزارة الآثار بياناً للرد على انتشار مقطع فيديو إباحي صوره مصور أجنبي بصحبة صديقته أعلى الهرم الأكبر بعد تسلقهما له،
وفيما يلي نص البيان:
«علي خلفية ما تم تداوله ونشره مساء أمس عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين اجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة، فقد قرر د. خالد العناني وزير الاثار، للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، احالة مذكرة عن الواقعة والفيلم فورا لمعالي النائب العام للتوجيه للتحقيق في الأمر».
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