الضرب علي الميت حرام.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الاتحاد العام استدرك الخطأ وأصدر قرارا بإيقاف منافسة دوري الوسيط التي كان من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المقبل وينظر الاتحاد في مذكرة مرفوعة من هلال الفولة وقد تعرض لمؤامرة ابعدته من دوري الوسيط وهو أحق من غيره حسب اخر نتائج للدوري التأهيلي وهنالك أيضا مذكرة من نادي تريعة البجا جبل أولياء والبرمجة الجديدة لدوري الوسيط ربما تنصف هلال الفولة والتريعة وتطيح ببعض الأندية من المنافسة وربما تم رفع عدد الأندية المشاركة الي ١٦ نادي بدلا من ١٤ وواضح أن د كمال شداد تم تغييبه تماما في حكاية دوري الوسيط ووقف علي الحقائق مؤخرا

** ننتظر ماذا يحدث من تغيير في دوري الدرجة الوسيطة

** نهنئ الهلال بصعوده الي الدور الثاني في دوري ابطال افريقيا بانتصاره علي الجيش الرواندي راح جاي بنصف دستة من الاهداف ونتمني ان يتجاوز عقبة الافريقي التونسي ويواصل المشوار حتي النهاية .

** المعركة الاولي بين الهلال والافريقي في ١٦ / ديسمبر بملعب رادس في تونس والهلال يعرف ملعب رادس جيدا والمعركة الثانية بالطبع في امدرمان يوم ٢٣ من نفس الشهر وهي معركة الجماهير قبل اللاعبين

** ثلاث مباريات في الدوري الممتاز ستفيد الازرق كثيرا قبل وصوله تونس

** رائع جدا أن يبدأ المنتخب الاولمبي استعداده مبكرا للقاء كينيا في تصفيات أولمبياد طوكيو

** أسامة ونسي كان رئيسا لأكبر نادي في السودان ويتواضع ويأمل في رئاسة اتحاد الخرطوم ويقول البعض أن ونسي مدفوع من حزب المؤتمر الوطني

** حمد صالح لن يستطيع منافسة جمال احمد عمر الكيماوي في منصب نائب رئيس اتحاد الخرطوم حتي لو كان مسنودا من نادي الهلال وما قدمه الكيماوي في الفترة الماضية جدير بالاشادة ويشفع له بالاستمرار كنائب رئيس

** اتحاد الجموعية اصدر بيانا ونفي نفيا قاطعا ترشيحه لحمد صالح في انتخابات اتحاد الخرطوم .ونعرف جيدا أن هنالك شخصية خلافية في الجموعية كانت وراء ترشيح الرجل

** اعلام الهلال يخدع في حمد صالح ويصور لها عبثا أن الانتصار علي الكيماوي سهل جدا

** هاشم خلف الله الاقرب لرئاسة اتحاد الخرطوم ولنا رأي في هاشم خلف الله نحتفظ به الي ما بعد الانتخابات وحتي لا نفسد الجو علي مناصريه

** مؤسف جدا أن يخرج الأهلي العاصمي بالتعادل في الدوري الممتاز في مباراة أقيمت بارضه

** كالعادة ودع الأهلي شندي البطولة الأفريقية الكونفدرالية من الدور التمهيدي والأهلي ظل يشارك في البطولة منذ حوالي خمسة سنوات واكبر انجاز له الوصول الي دور ال ٣٢ مرة واحدة ونرجو من مجلس إدارته الجلوس علي الأرض وبحث ودراسة أسباب الخروج المبكر في كل سنة هذا مع اشادتنا بالجهد الكبير الذي يبذله الاخ عبدالمهيمن مدير الكرة

** الخروج المبكر من الكونفدرالية لا يعني أن مدرب الأهلي المغربي الجنسية فاشل بل بالعكس ونرجو من مجلس إدارة النادي التمسك به

** ما زلت عند رايي بأن البرازيلي جوفياني أخطر مهاجم في الهلال وقد أحرز هدف روعة في زنجبار والمحترف بمبو اشاعة كبيرة

** قلوبنا مع هلال الابيض في بداية مشواره الأفريقي

** غدا السبت وفي الثانية ظهرا بتوقيت الخرطوم اللقاء الكبير بين الهلال والنصر في الدوري السعودي وشاهدوا واستمتعوا والهلال يقف في الصدارة والنصر في المركز الثاني

** احد الاخوة الهلالالاب يتابع كرة القدم من منتصف الخمسينات وشاهد منزول وبرعي وقرعم وجكسا وجقدول وماجد وابراهومة سيد الاسم وسألته عن احرف لاعب شاهده في حياته وقال بدون تردد .كمال عبدالوهاب واتفق معه تماما في رأيه

** في الزمن الجميل كان في بلادنا صف واحد هو صف الكورة وهسي عندنا عشرات الصفوف وكلكم عارفنها

** ربنا يعوض الاخوة تجار سوق امدرمان والذي في حاجة لإعادة تخطيط عاجلة

** صدفة عيوني شافت ليلي الباكي نور

** اخر دبوس

** الضرب علي الميت حرام