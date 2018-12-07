من سرق الروب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لاحديث للشارع المريخي سوي الخروج الافريقي من التمهيدي

*الكل يعبر عن الاستياء ويتمسك باسباب يبرئ بها نفسه عن الاشتراك في جريمة ماوصل اليه المريخ *ليثبت ادانة الآخرين

*الرأي عندي ان جميعنا اشترك في الجرم وقام بدور كبير

*لان اتخاذ الموقف السلبي في حالة وجوب اتخاذ موقف ايجابي يعتبر قانونا جريمة

*فاذا كنت حضورا في مسرح الحادث عندما كان الجاني يضرب في الشيخ المجني عليه بشدة وانت واقف تتفرج دون ان تقوم بدور ايجابي يمنع او يوقف الاذي الواقع علي الشيخ المسن وكان بمقدورك

*ده موقف سلبي يجعلك مساءل جنائيا علي عدم تقديم العون لمساعدة المجني عليه وانت قادر

*تبقي السلبية جريمة

*وجريمة كبيرة تستوجب عقوبة الجريمة الاصليه

*فالفعل الاجرامي الايجابي يتساوي في الخطورة مع الفعل السلبي في هذه الحاله

*ومجتمع المريخ ينقسم مابين فاعل حقيقي وفاعل مشارك بسلبيته المخجله في جريمة تسبيب الاذي الجسيم للمريخ

*الآن جميعنا يتعامل مع الحدث علي شاكلة من سرق الروب

*فيتصدي احدنا

*أنا ماسرقو

*هذا سرقو

*ويشير الي حيث يعني

*والمعني بدوره يرد دافعا التهمه عن نفسه

*انا ماسرقو

*هذا سرقو

*مشيرا الي اسد

*والذي بدوره يدافع عن نفسه بقوله

*انا ماسرقو

*هذا سرقو

*ويشير لعبدالصمد مثلا

*والذي يرد منفعلا

*انا ماسرقو

*انا عندي مستندات

*ولكن هؤلاء هم من سرق الروب

*وهكذا حتي علي نطاق الجماهير وعلي مستوي التكتلات الكيمانية

*كل كوم يقول انا ماسرقو

*ويؤشر علي كوم قائلا

*هذا سرقو

*ايها الناس

*عدم المؤسسية هي من سرق روب المريخ

*فان كانت اسباب الخروج من التمهيدي علي التوالي حاليا سببها بدون نقاش قصور المجلس الفاضح في علاج اللاعبين وتجهيزهم قبل وقت كاف من ضربة البداية

*فما هي اسباب خروجنا من التمهيدي امام كمبالا المتواضع )البجي في ترتيب الدوري اليوغندي بعد فايبرز بكتير(

*ماهي اسباب خروجنا وقتها ونحنا جايين من معسكر قطر ومقابلين البايرن الالماني وزينيت الروسي وغيرهما

*وجهاز فني اجنبي خبير وكبير

*ووقتها اللاعبين متعالجين وسليمين يتجاروا زي الحصين وقابضين للكشكوش وللعربات راكبين وماكلين وشاربين

*السبب شنو الطيرنا من التمهيدي بعد ده كلو ؟؟؟

*لايوجد وجه مقارنة بين الاعداد والاهتمام بالفريق ابان معسكر قطر وبين الاعداد في عهد هذا المجلس

*بعد السما من الواطه

*وكانت المحصلة في العهدين الخروج من التمهيدي برغم اختلاف المعطيات

*اذن الاعداد وصرف الاستحقاقات والتي شيرتات والفنادق عشرة نجمات كلها لا تمثل جميع اسباب النجاح وغيابها لايمثل جميع اسباب الفشل

*انا ماسرقو

*هذا سرقو

*وهذا الذي اشير إليه هو غياب المؤسسية عن كل العهود الادارية

*لذا يختلف وضع المجالس ولكنها تتفق في النتائج *ونحن جميعنا شركاء في الجريمة

*لاننا صمتنا دهرا

*ولم ننطق لا ايمانا ولا كفرا

*اعتمدنا علي عبارة

*ان في صمتي كلاما

*وايه يا مولاي ايه

*ايها الناس

*جميعنا ينادي باسقاط هذا المجلس الفاشل

*وجميعنا يرفض تقدم الصفوف لحمل الراية

*يبقي جميعنا عايز شنو؟؟؟

*حتي عند تغيير واسقاط مجالسنا لانتبع المؤسسية

*بل ننتظر القرارات الفوقية

*اي قوم نحن؟؟؟

*ايها الناس

*شعب المريخ وحكوماته المتعاقبة هم من سرق روب المريخ

*رضينا ام ابينا

*تلك هي الحقيقة

*فان اردنا اصلاحا

*علينا بالشفافية والانتماء للكيان ومحاربة الكيمان ووضع النقاط علي حروفنا الطايرة بمنتهي الصدق

*النقطة فوق بتغير المعني عن النقطة لما تبقي تحت

*والالف مافيها نقطة

*والكاف مابتتحمل نقطة

*زي الميم

*لكن باقي الحروف كلها بتقبل النقطة

*الحاء مثلا بي نقطة فوق بتبقي خاء وبي نقطة تحت بتبقي جيم وبدون نقطة ترجع حاء

*يبقي النقطة المناسبة علي الحرف المناسب في الموقع المناسب من الكلمة الجميلة في الجملة المفيدة

*واكتمال جملة المريخ المفيدة ببعد الناس المستفيده

*ايها الناس

*المؤسسية ستعيد صياغة الاشياء

*وستعيد تربية اللاعبين

*لازم يعرفوا واجباتهم قبال يطالبوا بي حقوقهم

*ولازم يعرفوا ان حوافزهم ومرتباتهم تتناسب مع مستوياتهم

*ولازم يعرفوا عظمة امانة ارتداء الشعار

*الجمهور زاتو المؤسسية حاتعيد صياغتو

*مادايرين منو غير يرجع جمهور المريخ الحااار بتاع زمان داك

*لازم يرجع كحاكم للمجلس واللاعبين

*وتبقي كلمتو مسموعة

*ويبقي مهاب لايهاب بقاء انسان ولا يحزن للذهاب *لان الولاء كل الولاء للكيان

*ولكن

*من سرق الروب؟؟؟

*موضوع للنقاش

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*موش حانموت الله يخلينا

سلك كهربا ننساك كيف بس وريني والكلب قال في ناس ميتين قايلين روحهم حيين ولحس كوع رجلو الورا وهز ضنبو جهجه القرادة اللاصقة ديك

والي لقاء

سلك