موعد مباراة الهلال السوداني والافريقي التونسي 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻋﻦ ﺃﻧـﻪ ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ، ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻬﻼﻝ، ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ: »ﺃﻣﻴﻦ سر ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ، تاريخ 15 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻤﻠﻌﺐ ﺭﺍﺩﺱ ﻓﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ«.

ﻭﺃﺿـﺎﻑ: ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺗﺼﻞ ﻣﻬﻨﺌﺎ ﺑﺘﺄﻫﻞ ﺍﻟﻬﻼﻝ، ﻭﺃﺑﻠﻐﻨﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﻌﺐ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 16 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .

ﻭﺗﺎﺑﻊ: »ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻼﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ 23 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺄﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ«. ﻭﺧﺘﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺇﻟﻰ تونس يوم 12 من الشهر الجاري والعودة من هناك يوم 17 .

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻓﺘﺨﺮ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺇﻳﺎﺩ ﺍﻟﺰﻋﻔﻮﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻬﻼﻝ، ﺑﺘﺄﻫﻞ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺰﻧﺠﺒﺎﺭﻱ، ﺑﺸﺒﺎﻙ ﻧﻈﻴﻔﺔ، ﻭﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ (۰-٦) .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻋﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ »ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻅﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ، ﻭﻁﻘﺲ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ«. ﻭﺃﺿﺎﻑ »ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻼﻋﺐ ﺃﻁﻬﺮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻠﻌﺐ«. ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻗﺎﻝ: »ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﺤﺘﺮﻡ، ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ، ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺮﻭﺍﻧﺪﻱ«.

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ، ﺳﻮﻑ ﺗﻘﺎﻡ ﺑﺘﻮﻧﺲ، ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 16 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻡ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 23 من ذات الشهر .