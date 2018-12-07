حصاد كبير للجيش السوري بعد خروقات للإرهابيين في ريفي إدلب وحماة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن وحدة من الجيش دمرت مرابض مدافع هاون ومنصات رشاشات للإرهابيين في قريتي لحايا ومعركبة ردا على استهدافهم نقطة عسكرية بالرصاص المتفجر والأسلحة الرشاشة في الريف الشمالي.

وعلى المحور ذاته مشطت إحدى وحدات الجيش، المتمركزة في محور المصاصنة، مساحات من الأراضي الزراعية في محيط بلدة اللطامنة بعد رصد عناصر الاستطلاع مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى "كتائب العزة" الإرهابية تحاول التسلل باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في المنطقة لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

إلى ذلك، وفي أقصى الريف الشمالي حققت وحدة من الجيش في تل بزام شمالي مدينة صوران إصابات مباشرة في صفوف مجموعة إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) المتزعمة لما يسمى "هيئة تحرير الشام" الإرهابية كانت تتسلل عبر الأراضي الزراعية جنوب مدينة مورك وردتها على أعقابها.

وإلى الشمال من منطقة محردة بالريف الشمالي الغربي وجهت وحدات من الجيش عدة ضربات مركزة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة على مرابض وتحصينات للمجموعات الارهابية في بلدات الأربعين والزكاة وتل الصخر وحصرايا بعد رصد تحركات مجموعات إرهابية على طول هذا المحور.

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وفي إطار من الجاهزية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش العاملة على أطراف "المنطقة منزوعة السلاح" نفذت وحدة من الجيش عمليات تمشيط على محور قريتي سكيك والخوين إلى الشرق من مدينة معرة النعمان بعد رصد تحركات مجموعة إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، كانت تحاول التسلل للاعتداء على النقاط العسكرية في المنطقة.

ومنذ بدء تطبيق اتفاق "المنطقة منزوعة السلاح" في إدلب، أحبطت وحدات الجيش العشرات من محاولات تسلل المجموعات الإرهابية من ريفي إدلب وحماة باتجاه نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الامنة في ريف حماة الشمالي.