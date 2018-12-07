بالفيديو... السفير الإيطالي يرتدي زيا محليا ويقود "توك توك" في السودان

ظهر السفير الإيطالي خلال الفيديو، وهو يرتدي زيا سودانيا ويركب "توك توك" أزرق اللون، هو وزوجته ويحمل علم إيطاليا، حيث ذهب برفقة أحد السودانيين، وجلسا معا في مقهى شعبي، تجلس به سيدة إيطالية تحدث معها باللهجة السودانية، وطلب قهوة إيطالية.

واشتهر السفير الإيطالي في الخرطوم بحرصه على مشاركة أصدقائه من السودانيين في مناسباتهم، وفي إحدى الصور، ظهر السفير الإيطالي وهو يعمل بمهنة "العتالة".



وقد عُرف عن السفير الإيطالي نشر مواقفه الطريفة وصوره مع أطياف المجتمع السوداني وفي المناسبات الاجتماعية المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.