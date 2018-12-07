بعد جدل واسع... حقيقة استقالة رئيس الوزراء السوداني

لكن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، نفى لموقع سوداني نت هذه المنشورات، حول استقالة رئيس الوزراء.

وقال المصدر إن معتز موسى بتابع برامج الإصلاح الاقتصادي "التي تعتمد على حفز الإنتاج والصادر، وقد خاطب مساء أمس الخميس مبادرة دعم الحلول الاقتصادية التي نظمتها غرفة المصدرين".

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء "يعمل بهمة عالية مع طاقم الحكومة لمجابهة كل التحديات الماثلة، وأن موزانة البرامج للعام 2019 في لمساتها الأخيرة".