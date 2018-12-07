إيران تخرج من "أوبك" منتصرة على ترامب

وأكد وزير النفط الإيراني، أن بلاده حصلت على استثناء من الاتفاق على تخفيض الإنتاج من أوبك، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

bab.com

ورد الوزير الإيراني على سؤال عما إذا كانت بلاده حصلت على الاستثناء، وقال: "نعم حصلنا على ذلك".

وشدد زنكنه في وقت سابق، على أن بلاده یجب أن تستثنى من أي قرار بشأن مستوى الإنتاج، وقال: "هناك العدید من المقترحات لتقلیل الإنتاج، والأعضاء الذین یریدون خفض إنتاجهم یجب أن یقرروا ذلك".

وأضاف: "یجب أن ننتظر ونرى ماذا یقرر أعضاء أوبك في اجتماعهم الـ175.. السعر المناسب لبرمیل النفط من 60 إلى 70 دولارا".

وأشارت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصدر مطلع، إلى أن المباحثات في فيينا وصلت إلى طريق مسدود، والسبب كان مسألة مشاركة إيران في عملية التخفيض، عقب رفض الأخيرة تخفيض حصتها من إنتاج النفط.

وأكدت الوكالة لاحقا حصول إيران على استثناء من جميع الاتفاقات المتعلقة بتخفيض منظمة "أوبك" لتصدير النفط.

وأوصى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لمنظمة "أوبك +" في فيينا في الخامس من ديسمبر الجاري، بتخفيض إنتاج النفط في النصف الأول من 2019.